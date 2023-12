Milan, furia-Maignan contro Hernandez: nervi tesi dopo la vittoria

03 dicembre 2023 a

a

a

Dopo i tentennamenti contro il Borussia Dortmund nella disfatta a San Siro del Milan in Champions League, ecco arrivare subito il riscatto di Mike Maignan: una prestazione superlativa, quella del portiere rossonero contro il Frosinone. Una parata decisiva sullo 0-0 e anche l'assist, direttamente da rinvio di fondo, per Pulisic in occasione della seconda rete. Una vittoria importante, per il Milan, che ritrova un po' di serenità, si rilancia in campionato nonostante gli infortuni e fa respirare Stefano Pioli, mister su cui si concentrano voci di possibile sonero, per ora congelate.

E insomma, logica la felicità a fine partita: i rossoneri festeggiano in campo, si liberano di parte della tensione. Ma è spuntato un video di quegli istanti da cui si nota qualcosa di particolare, qualcosa che riguarda proprio Maignan.

Nel bel mezzo della festa, infatti, ecco che si scaglia contro il compagno di squadre e di nazionale Theo Hernandez. Prima lo richiama con un colpetto, dunque si lamenta per qualcosa: Hernandez lo guarda basito. Maignan è piuttosto arrabbiato: muove la testa, sembra rimproveralo.

Rafa Leao si scatena contro Massimo Marianella: clamoroso in tribuna al meazza | Guarda

Molto probabile che il portiere rimproverasse al terzino quanto accaduto in occasione del gol subito dal Milan, il 3-1: Hernandez, che per l'occasione giocava centrale di difesa, aveva provato a respingere un cross di testa, salvo ripensarci e tornare sui suoi passi. Gesto che ha disorientato anche Maignan e da cui, successivamente, è scaturita la rete. Già, Mike Maignan è un leader, un perfezionista. Non lascia nulla al caso. Ed Hernandez lo ha capito sulla sua pelle...