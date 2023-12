Luciano Spalletti, bordata all'Inter: "Il risultato non è reale"

04 dicembre 2023 a

Certo, il cuore batte in parte ancora per il Napoli che ha condotto in una stagione culminata con uno storico scudetto. Eppure le parole di Luciano Spalletti, Commissario tecnico della nazionale italiana, proprio per il suo ruolo sono destinate a far rumore.

Si parla dell'imbarcata presa dai ragazzi di Walter Mazzarri al Maradona, la sconfitta in casa con l'Inter, passata con un netto 3-0 che ha riportato la squadra di Simone Inzaghi in vetta alla classifica e che ha, forse, del tutto tagliato fuori il Napoli dalla corsa scudetto.

"Che Gianluca Vialli ci protegga": Spalletti, la frase che dice tutto (e poi la "fuga")

Una partita in cui alcuni episodi arbitrali hanno fatto sbottare il patron partenopeo, Aurelio De Laurentiis. Un risultato forse punitivo. Teorie che Spalletti sembra condividere. Chiamato a commentare la partita, infatti, non si è risparmiato: "Il Napoli? Io stasera ricevo un premio per la vittoria del campionato dell’anno scorso, la squadra è quello che mi ha permesso di essere qui. Anche ieri sera il Napoli si è visto giocare contro una squadra fortissima, ha giocato una partita buonissima e che non sia reale il risultato finale per quello che si è visto", conclude Spalletti. Insomma, risultato "non reale". E chissà cosa ne pensano all'Inter...