Juve, la rivincita di Massimiliano Allegri: ecco cosa incassa

06 dicembre 2023 a

a

a

La redenzione di Massimiliano Allegri passa anche dal premio di miglior allenatore del mese di novembre, che gli verrà consegnato venerdì 8 dicembre, in occasione della sfida tra la Juventus e il Napoli all’Allianz Stadium. Il tecnico bianconero sta vivendo la miglior stagione da quando è tornato a Torino, nonostante i problemi legati agli infortuni e alle vicende extra-campo di Pogba e Fagioli. Nell’ultimo mese la Juve è rimasta imbattuta: ha vinto 1-0 a Max Allegri Firenze, battuto 2-1 Cagliari e Monza e pareggiato in casa con l’Inter, rimanendo in scia proprio dei nerazzurri.

«Allegri è un grande maestro del nostro calcio - lo ha elogia(Alp) to De Siervo, ad della Lega Serie A e quest’anno ha reso la Juve un mix perfetto tra calciatori giovani e più esperti, riportandola a essere una delle principali pretendenti al titolo. La sua straordinaria esperienza e il carattere forte gli stanno consentendo di gestire al meglio una rosa che pure ha dovuto sopperire ad assenze importanti».

"Mortificati dalla serataccia". Napoli, esplode il caso dopo l'Inter: l'ira di Meluso

Nonostante l’ottimo momento, Allegri tiene basse le aspettative, dichiarando che il vero obiettivo è tornare in Champions League. Il testa a testa per lo scudetto sta però andando avanti e i bianconeri hanno il dovere di provarci, sebbene la rosa al momento non sia al livello di quella dell’Inter. Un aiuto in tal senso potrebbe essere offerto dalla sessione di calciomercato di gennaio: qualche rinforzo, soprattutto a centrocampo, sarebbe vitale per la Juve.