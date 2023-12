Stefano Pioli-Maldini, il testimone: "Davanti a tutti in spogliatoio", è finita malissimo

07 dicembre 2023 a

a

a

L’ultima bomba Franco Ordine l’ha lanciata nell’ultima live di Qsvs via Twitch, rivelando un aneddoto che ha al centro l’ex d.s. Paolo Maldini e l’attuale allenatore rossonero Stefano Pioli. Secondo il giornalista, i due ebbero uno scontro molto acceso davanti ai calciatori in spogliatoio.

Le ragioni di tale discussione, furono prettamente tattiche, sulla disposizione in campo della linea difensiva: “Un ex allenatore del Milan che continua ad avere qualche buon amico all’interno — parte nel suo racconto Ordine — mi dice che quando ci fu il passaggio dalla difesa a 4 alla difesa a 3, tra gennaio e febbraio di quest’anno, Maldini che era clamorosamente contrario alla difesa a 3 ebbe uno scontro e non un confronto con Pioli. Addirittura davanti ai giocatori nello spogliatoio. Tanto è vero che Pioli, una volta messi i cerotti a quella squadra, poi tornò a giocare a 4. Ciò da l’idea della mancanza e di quello che manca”.

Stefano Pioli dietro alla cacciata di Maldini: Milan, la bomba di Fabio Caressa

Caressa: “Difficoltà tra Maldini e la società centravano con Stefano Pioli”

L’addio poi di Maldini al Milan è arrivato in estate, su decisione del presidente e proprietario di RedBird, Gerry Cardinale. E a Sky Calcio Club proprio Fabio Caressa, domenica scorsa, ha svelato un altro aneddoto: “Una delle difficoltà tra lui e la società era che volesse cambiare Pioli. Il giornalista era ritornato sul tema delle parole rilasciate da Paolo Maldini in un’intervista a La Repubblica. "Innanzitutto Stefano andrebbe ringraziato sempre dai tifosi milanisti — aveva detto Maldini — il suo lavoro è stato fondamentale per la crescita dei giovani calciatori che sono arrivati al Milan, li ha fatti giocare e li ha aiutati a diventare quello che sono adesso, è stata una figura chiave delle nostre fortune”. E ancora: “Vorrei ricordare però che l’allenatore è una tra le persone più sole del mondo del calcio. Dargli compiti che esulano dai suoi lo renderà sempre più solo, se non verrà supportato”.