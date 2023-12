Giorgio Chiellini, il retroscena: "Avete visto Smalling, Tomori o Loftus-Cheek?"

08 dicembre 2023 a

Giorgio Chiellini non è il tipo che usa giri di parole. Da tanto tempo si discute in Italia sul gap ormai quasi incolmabile con la premier league. Il campionato inglese va a una velocità doppia rispetto a quello italiano e anche i giocatori che giocano nella massima serie britannica sembrano fisicamente più preparati di quelli della nostra Serie A. E così l'ex capitano della Juventus in un'intervista a The Athletic spiega come stanno le cose con una dichiarazione destinata a far discutere e parecchio. Chiellini va dritto al punto e afferma: "Il West Ham è allo stesso livello dei top club di Serie A. Avete visto Smalling, Tomori o Loftus-Cheek?".

Fisicamente parlando sono tre volte più forti della maggior parte dei giocatori in Italia". Parole chiare quelle di Chiellini che alzano il velo sui nostri vivai ma anche sulla preparazione delle squadre di Serie A. E torna alla mente anche la finalissima di Champions tra Inter e Manchester City.

I nerazzurri hanno fatto una grandissima cavalcata fino all'atto finale. Nell'ultimo match la supremazia fisica del City si è fatta vedere e questo testimonia, ancora una volta, la differenza che c'è tra il nostro campionato e quello della premier. Infine Chiellini ribadisce: "I giocatori di premier league hanno una supremazia fisica che gli permette di distruggere gli avversari". Parole chiare che riaprono il dibattito sul nostro campionato. Servirà rivedere le preparazioni per far salire il livello della Serie A e riuscire ad essere finalmente competitivi nel panorama Europeo?