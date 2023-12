Totti, la Guardia di Finanza nella sua casa a Roma: cosa succede

08 dicembre 2023 a

a

a

Un atto di verifica fiscale è stato notificato nei giorni scorsi a Francesco Totti, ex capitano della Roma, nella sua nuova casa, dai militari della Guardia di finanza. Si tratta di un accertamento di routine, spesso disposto nei confronti di persone particolarmente facoltose. Al momento, secondo quanto apprende l'agenzia di stampa Agi, non ci sarebbe nessuna inchiesta penale sulla vicenda e l’atto non significa che a Totti siano stati mossi rilievi.

Il controllo servirà a verificare la regolarità dei pagamenti ricevuti dall’ex giocatore, delle sponsorizzazioni e delle tasse pagate.

"Ti giudicano senza sapere...": Ilary Blasi, Michelle Hunziker sgancia la bomba

L’ex calciatore della Roma sarà ascoltato nei prossimi giorni dalla Guardia di finanza. Accanto a lui potrebbero esserci un avvocato fiscalista e un commercialista che serviranno a spiegare i dettagli dei pagamenti. A Totti non sono state mosse accuse. L’accertamento è definito appunto di "routine".

"Le prove concrete?". Corna, Ilary Blasi rincara la dose su Totti: clamoroso a Verissimo

Ma tanto è bastato perché la notizia rimbalzasse sui siti e sui social. Del resto il nome di Totti è tra i più noti non solo nella Capitale e la sua separazione da Ilary Blasi - protagonista peraltro di un docu-film, Unica, su Netfliz, in cui parla dei loro vent'anni d'amore - lo ha portato suo malgrado di nuovo alla ribalta.

E così, oltre al difficile divorzio, l'ex Capitano dovrà affrontare anche questa "ispezione" fiscale. Per la quale rischia la denuncia penale.