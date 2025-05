Pezzotto, la svolta: così le Fiamme Gialle ti beccano in 2 minuti

Alla Guardia di Finanza bastano 120 secondi - due minuti - per identificare la persona che sta usufruendo del servizio garantito dal pezzotto , ovvero un particolare decoder utilizzato per accedere illegalmente ai contenuti dei canali televisivi italiani ed esteri a pagamento. Come spiega il generale di brigata Gaetano Cutarelli, nessuno potrà più sentirsi al sicuro dopo questa ondata di contestazioni. Il tutto è possibile grazie a due tracce identificate dalle forze dell'ordine. La prima riguarda l'utenza internet che si utilizza per vedere l'evento, o il film, o la serie. L'altra - la più scontata - è la carta di credito che si impiega per pagare il servizio di pirateria. E i pagamenti sono sempre tracciabili.

"Io comprendo ma non giustifico chi ruba una partita per problemi economici - ha spiegato Claudio Lotito, tra gli artefici della legge italiana anti-pirati del 2023 -. Figuriamoci chi potrebbe permettersi di vederla legalmente. La festa - ha poi aggiunto - è finita per tutti". Ma non solo. Come ricorda l'amministratore delegato di Sky Italia Andrea Dullio, le ammende individuali "combattono un fenomeno capace di distruggere valore e posti di lavoro in molti settori, dallo sport all'audiovisivo". "è ora di sollevare il cartellino rosso - ha esclamato l'ad dell?Inter Giusepep Marotta - sul volto dei pirati, per sempre".