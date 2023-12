Carlo Ancelotti, la rivelazione: "Se mi danno 550 milioni ci vado a piedi"

09 dicembre 2023 a

Carlo Ancelotti non le manda a dire. Il tecnico del Real Madrid infatti risponde in modo chiaro a una domanda su un suo possibile trasferimento nel calcio d'oro dell'Arabia Saudita: "Se mi offrissero 550 milioni andrei a piedi, non userei nemmeno l'aereo". Parole molto chiare che evidenziano quel fare schietto che ha sempre accompagnato il tecnico emiliano. Poi Ancelotti pensa al campionato e al Betis: "Sarà una partita difficile, loro stanno facendo bene. Il nostro obiettivo è continuare come stiamo facendo. Vogliamo fare bene". Poi fa il punto anche sulla squadra: "Kepa è tornato e la cosa bella è che abbiamo due portieri affidabili, lui e Lunin" ha spiegato Ancelotti. "Vedremo chi giocherà. Lunin ha fatto molto bene quando ha giocato ed è una decisione che prenderò domani".

Poi, i nomi più caldi dei tanti infortunati, come quello di Bellingham: "Ha svolto del lavoro in palestra per prendersi cura della caviglia. Con la spalla dovrà fare un lavoro specifico e ogni giorno che passa sta migliorando. Operazione? Per ora è da escludere. Courtois e Militao stanno recuperando bene. Tchouaméni è vicino al rientro e per Camavinga e Vinicius bisognerà aspettare il prossimo anno".

Poi torna sulle offerte faraoniche arrivate al golfista spagnolo Rahm che andrà in Arabia Saudita per 550 milioni: "Ha fatto bene, molto bene. Io non sono un esperto di golf ma credo che lui si a in questo momento il meglio che il gol possa dare a livello internazionale". Infine ribadisce: "Io andrei a piedi, non ho bisogno di prendere l'aereo. Ovviamente scherzo, il mondo sta cambiando. E cambierà. Comunque, no, non mi hanno chiamato e vivo nel presente".