Stefano Pioli, addio al Milan vicino: "Io in discussione? Aspettative alte"

Il Milan rischia grosso. Stefano Pioli non è più saldamente posizionato sulla panchina rossonera. Il ko di Bergamo pesa ed è una ferita profonda sulla classifica di questo campionato. E per capire il destino del tecnico rossonero che già intravede le ombre dei traghettatori e un nome top come quello di Antonio Conte per la prossima stagione, bisogna attendere il verdetto Champions della sfida contro il Newcastle.

Ma di fatto le parole di Pioli a fine partita non lasciano intravedere ottimismo sul futuro: "Eravamo in dieci uomini, quando fai errori di un certo tipo alla fine li paghi tutti, soprattutto a un certo livello. Sono errori che costano caro, ripeto. Quando si incassano tre gol significa che non abbiamo lavorato bene. Non siamo stati scaltri, attenti. Sia sulla rimessa laterale del primo gol, sia sul secondo. A mio avviso abbiamo disputato una partita intensa, avremmo dovuto vincere".

Poi a chi gli chiede se si sente a rischio risponde così: "Io in discussione? È così, sono l'allenatore del Milan, le aspettative sono molto alte. I risultati non corrispondono agli obiettivi, non posso fare altro che concentrarmi sul lavoro e migliorare la situazione". Una frase che ha il sapore dell'ammissione di colpe. I tifosi rossoneri sui social chiedono un intervento immediato da parte della società per invertire la rotta. Perché questo accada bisognerà attendere la sfida di Champions. Con il Milan fuori dall'Europa per Pioli la strada per la riconferma si farà sempre più in salita. E Ignazio Abate, secondo alcune indiscrezioni, già sarebbe stato allertato...