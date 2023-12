Salernitana-Bologna, Zirkzee fa sognare i rossoblù: finisce 1-2

10 dicembre 2023 a

Bologna e Monza fanno sul serio e sognano l'Europa. E' questo l'esito delle tre partite pomeridiane valide per la 15/a giornata del campionato di Serie A. I rossoblu di Thiago Motta passano in carrozza sul campo della Salernitana trascinati dalla classe di Zirkzee, l'olandese firma con una doppietta nel primo tempo il 2-1 finale dell'Arechi. Il talentuoso attaccante sblocca il risultato al 9' infilando la palla nella porta vuota una respinta corta di Costil su tiro di Posch. Al 20' Zirkzee raddoppia approfittando di un retropassaggio sbagliato di Lovato e dopo aver superato in dribbling Costil deposita il pallone nella porta ormai sguarnita. Nella ripresa la squadra di Motta gestisce agevolmente il risultato, concedendo poco a una Salernitana che Pippo Inzaghi prova a scuotere solo nel finale. Non basta ai granata la rete di Simy al 75', poi in pieno recupero Pirola si divora il pari. Finale burrascoso, anche con lancio di oggetti dalle tribune verso i giocatori ospiti. Con i tre punti odierni, il Bologna si porta momentaneamente al quarto posto in classifica da solo con 25 punti in attesa dello scontro diretto di questa sera tra Roma e Fiorentina. Campani che restano ultimi con soli 8 punti.

In precedenza all'U Power Stadium di Monza, la squadra di Palladino piega per 1-0 il Genoa di Gilardino con una prestazione tutto cuore e intensità. Un gol di Dany Mota nei minuti finali consente ai brianzoli di portare a casa tre punti importanti in chiave classifica. Il Monza torna a vincere dopo tre partite e aggancia la Lazio al nono posto con 21 punti, a -3 dal sesto occupato dal Napoli. Per il Genoa di Gasperini, invece, arriva il secondo ko nelle ultime tre partite e una classifica che dice 15° posto con 15 punti a solo +4 sulla zona retrocessione. Dopo un primo tempo con poche emozioni, nella ripresa il Genoa si rende pericoloso due volte con Retegui e Gudmundsson, ma a trovare il gol vittoria è il Monza all'83' con il neo entrato Dany Mota Carvalho. L'ex juventino prima avvia l'azione e poi la conclude con un destro rasoterra su assist di Pedro Pereira.

Veemente la reazione del Genoa, che nel finale si divora letteralmente il pareggio con Dragusin. Nell'anticipo di mezzogiorno, invece, pari a reti bianche tra Frosinone e Torino. Granata vicini al gol nel finale del primo tempo con un palo colpito da Ilic, per il resto gara sostanzialmente equilibrata e con poche occasioni. Nella ripresa padroni di casa vicinissimi al vantaggio con Kaio Jorge fermato solo da un grande intervento del portiere Milinkovic-Savic. Nel finale annullato un gol a Buongiorno del Toro, per fuorigioco. In classifica le due squadre restano distanziate di una sola lunghezza, con i granata undicesimi a quota 20 punti e il Frosinone subito dietro a 19.