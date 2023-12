Stefano Pioli, ore contate: "Milan, la riunione di giovedì sera"

11 dicembre 2023 a

La panchina di Stefano Pioli, dopo il k.o. di Bergamo contro l’Atalanta, è sempre più in bilico. Al tecnico, ha riportato Tuttosport, serve almeno mantenere l’Europa League nel caso il Milan uscisse dalla Champions, altrimenti la possibilità di vedere nuove facce sulla panchina rossonera diventerebbe sempre più concreta. Intanto, rivela il giornalista sportivo Franco Ordine, è stata fissata la riunione con Pioli per fare il punto della stagione.

Sarà “giovedì, al ritorno dall’Inghilterra — si legge nel suo articolo sul Corriere dello Sport — sicuramente ci sarà un bilancio di metà dicembre per capire in quale direzione si sta andando e per fare una valutazione complessiva sull’operato di Pioli e del suo staff. Potrebbe esserci un’accelerazione sulla decisione del ruolo che potrà ricoprire Ibrahimovic al Milan assieme ad una valutazione generale”.

Sabato al Gewiss Stadium il Milan era chiamato a vincere contro l’Atalanta, ma è caduto nel finale e ha fatto allontanare in campionato il duo Inter-Juve. Dalla sconfitta contro i bianconeri a fine ottobre, è iniziato un mese e mezzo negativo che ha portato il Diavolo in crisi. Mercoledì intanto ci sarà Newcastle-Milan, e in caso di vittoria o pareggio del Psg contro il Dortmund non ci sarebbe nulla da fare. Per questo l’obiettivo è almeno l’Europa League, quello che è stato chiesto a Pioli in vista del match contro la squadra di Eddie Howe. Per far salire di nuovo il morale e proseguire il cammino nell’Europa minore.