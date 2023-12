Serie A, Cagliari-Sassuolo 2-1: i rossoblù ribaltano gli emiliani nel recupero

11 dicembre 2023 a

Con un finale rocambolesco il Cagliari rimonta il Sassuolo e torna al successo, conquistando tre punti d'oro nella corsa salvezza, abbandonando la zona retrocessione. La formazione di Ranieri si impone 2-1 nell'incontro che ha chiuso la 15/a giornata di Serie A. Per gli emiliani, secondo stop consecutivo. Sono proprio gli uomini di Dionisi a sbloccare il risultato con Erlic, dopo sette minuti. Nella ripresa, il Sassuolo resta in dieci uomini per il secondo giallo rimediato da Tressoldi, reo di una brutta entrata su Lapadula. Nel recupero, i sardi la ribaltano. Lapadula firma al 93' il pareggio, Pavoletti in rovesciata al 98' realizza il gol dell'insperata vittoria. In classifica i rossoblù salgono a quota 13, a -2 dal Sassuolo.

La svolta del match arriva quindi nei minuti finali: prima il gol in contropiede con un’azione ideata da due subentrati. Volpato serve davanti alla porta Bajrami che insacca ma Mariani annulla per fuorigioco millimetrico dell'ex romanista. Poi il pareggio del Cagliari: Luvumbo lavora un pallone sulla destra e centra per Lapadula che con una bella girata sotto la traversa segna per la prima volta in A da maggio 2021. Infine la rimonta con una meravigliosa rovesciata nell'angolo di Pavoletti su sponda aerea di Shomurodov dopo un cross di Luvumbu.