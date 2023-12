Champions, l'Inter va agli ottavi da seconda: contro il Real Sociedad non va oltre lo 0-0

12 dicembre 2023 a

L'Inter sbatte contro il muro della Real Sociedad (0-0) nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League e chiude al secondo posto il gruppo D, mettendosi così in una posizione complicata in vista del sorteggio degli ottavi. A far festa a San Siro sono quindi gli spagnoli, a cui basta un pareggio per ottenere il primato. Nel primo tempo grande pressione della Real Sociedad, che con pressing alto e gran ritmo mette in difficoltà i nerazzurri in avvio. Sono però dei padroni di casa, trascinati da un Thuram scatenato, le occasioni migliori. Mkhitaryan non trova lo specchio della porta prima di testa poi di piede (salvataggio di Traorè) dopo un tentativo di Sanchez, nel finale il diagonale di Dimarco viene disinnescato da Remiro. Nella ripresa gli ospiti cercano di addormentare la partita attraverso il possesso palla, Inzaghi con il passare dei minuti tenta il tutto per tutto inserendo tra gli altri Lautaro e Barella, ma l'Inter non riesce a impensierire Remiro fino al 95', quando proprio il 'Toro' da posizione defilata calcia di poco alto sopra la traversa. Al triplice fischio però è 0-0 e l'Inter deve così accontentarsi del secondo posto.