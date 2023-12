Gigio Donnarumma, altissima tensione in diretta tv: "Gli errori? Chiaro..."

14 dicembre 2023 a

Con la sue parate (oltre al definitivo 1-1 di Emery), il suo Psg è riuscita a passare come seconda nel Gruppo F e ad accedere agli ottavi di finale. Per Gigio Donnarumma è stata una ottima serata: autore di interventi decisivi, ha così fatto uno “sgarbo” al suo ex Milan.

Proprio il portiere campano, ai microfoni di Sky Sport dopo la partita, ha detto la sua a caldo: ”Ringrazio Luis Enrique per la fiducia, cerco di essere sempre disponibile per la squadra — le sue parole —. Poi chiaro che gli errori possono capitare, siamo umani. L'importante è rialzare la testa, lavorare e farsi trovare sempre pronti”.

Sempre Donnarumma, ha fatto anche gli auguri a Giorgio Chiellini per la sua nuova vita dopo il ritiro dal calcio giocato e dal Los Angeles: "Oltre a essere stato un grandissimo calciatore è una persona straordinaria e un amico — ha detto Gigio —. Abbiamo vissuto momenti indimenticabili insieme, sono orgoglioso di essere stato parte della sua storia”. In precedenza l'ex difensore della Juventus aveva così detto al portiere ex Milan: "Donnarumma oggi è il più grande calciatore italiano — le parole dell’ex difensore di Juve e Fiorentina — Con rispetto degli altri è quello di maggior talento a livello internazionale, l'unico che può raggiungere i supertop. Per lui a Parigi non è semplice, ma resta uno diverso dagli altri”.

Intanto un ex portiere di Serie A, lo storico Marco Ballotta, ha parlato proprio di Donnarumma a Juventusnews24.com: “Gigio sta facendo esperienza, deve giocare — le parole dell’ex portiere della Lazio — Il nostro campionato è sì importante, più di quello francese, ma al Psg gioca anche la Champions e a livello internazionale”. E ancora: “È stata fatta una scelta, ma è anche probabile che qualche società italiana lo cerchi in futuro se il Paris Saint-Germain non fosse più contento di Donnarumma — ha concluso Ballotta — Si parla della Juve ma per il momento Szczesny sta dando tante garanzie. In futuro potrebbe essere anche l’alternativa giusta, questo ci può stare”.