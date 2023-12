Inter, un grosso guaio: "Non faccio il nome nemmeno sotto tortura", bomba di Evra

15 dicembre 2023 a

Per la lotta Scudetto, si verso una probabile lotta a due tra Juventus e Inter. Un confronto così entusiasmante tra bianconeri e nerazzurri (un vero e proprio “Derby d’Italia” lungo un campionato) non si vedeva da anni e sta entusiasmando anche un ex giocatore della Vecchia Signora: Patrice Evra.

Proprio l’ex terzino francese, oggi opinionista su Prime Video, in un'intervista a Tuttosport ha parlato proprio di questo scontro diretto: "Due stili di gioco diversi ed egualmente efficaci, la partita non ha mostrato differenze clamorose fra le due squadre". Ma poi ha svelato: "Alcuni giocatori dell'Inter mi hanno svelato di aver paura”.

Evra: “Juve assetata di rivincita, alcuni giocatori dell’Inter la teme”

Propri vero che l’Inter abbia paura della Juve? Per Evra sì: “Loro la temono e sanno che è forte, assetata di revanche (‘rivincita’ in francese) e di vittorie — ha spiegato l'ex terzino —. Se questa cosa me l'ha confidata qualche giocatore? Bravo… Ma non farò mai i loro nomi, neppure sotto tortura".

Evra dunque rivela questo timore nello spogliatoio di Simone Inzaghi del tutto fondato, visto il cammino quasi simile delle due squadre. La Juve, invece, il francese la vede con una parola: “Miracolo — dice — Ma non è così, sarebbe riduttivo. Il lavoro svolto da Max Allegri è stato strepitoso. S’è rimboccato le maniche e ha tirato fuori dal suo cilindro una squadra compatta, solida, aggressiva, combattiva, irriducibile”. La Vecchia Signora “il tricolore nel Dna ce l’ha”. Per questo anche l’ex di Madama ci crede.