De Ketelaere, "la sua prima volta": la foto che fa impazzire il Milan

19 dicembre 2023 a

a

a

Alcuni minuti di sofferenza vera. Poi per Charles De Ketelaere arrivano il gol e l'apoteosi, con una foto diventata virale che farà impazzire di rimpianti molti tifosi rossoneri, almeno a giudicare dai commenti di molti di loro sui social.

L'Atalanta è in vantaggio 2-1 contro la Salernitana, risultato agguantato in una manciata di minuti a inizio ripresa dopo che il primo tempo si era concluso 1-0 per gli ospiti allenati da Pippo Inzaghi grazie al gol di Pirola dopo soli 10 minuti. I nerazzurri tornano in campo trasformati e trascinati dal solito, clamoroso Muriel formato Ronaldo il Fenomeno prima agguantano l'1-1 proprio con il colombiano e poi centrano il bis con Pasalic.

Charles De Ketelaere fa impazzire il Milan: mentre era in campo... | Guarda

Al 66' Gian Piero Gasperini toglie Muriel, punto di riferimento offensivo, e manda dentro il belga, centravanti atipico. Il 22enne arrivato quest'anno in prestito dal Milan dopo una prima stagione scialbissima in rossonero non incide, e contemporaneamente la Salernitana conquista campo e si rende pericolosissima, sfiorando il 2-2 con Dia che colpisce il palo.

Il cambio sembra un harakiri per la Dea, ma alla fine ha ragione il Gasp. Ultimi 10 minuti e CDK si trasforma: minuto 83, Scalvini in pressing ruba palla sulla trequarti e serve Charles, che controlla e segna. Minuto 89, De Ketelaere stavolta si mette in proprio e va via sulla sinistra prima di servire in area Miranchuk per il poker. Al 92' c'è ancora tempo per un altro assist sempre per Miranchuk, che stavolta colpisce il palo.

Muriel-show (e De Ketelaere da incubo per il Milan): Atalanta travolge Salernitana

A fine gara, le statistiche dicono che De Ketelaere ha contribuito ad almeno un gol in due partite consecutive di campionato (1 gol e 2 assist) per la prima volta nella sua ancora breve storia in Sere A. Non gli accadeva dall'aprile del 2022, quando vestiva la maglia del Bruges. Su X (l'ex Twitter) la pagina The Soccer Salon pubblica la foto del belga sotto la curva atalantina, con didascalia benaugurante: "leaving a mark in Bergamo", lasciare un segno a Bergamo. Quello che al Milan non gli è mai riuscito.