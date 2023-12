Hellas Verona, scatta il sequestro: il blitz della Guardia di Finanza

20 dicembre 2023 a

I Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna, su delega della locale Procura della Repubblica, nell’ambito di specifico procedimento penale, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale felsineo e riguardante la partecipazione azionaria di una società a responsabilità limitata in una società calcistica, il Verona Calcio. Il provvedimento cautelare scaturisce da indagini condotte a seguito del fallimento di una società per azioni già proprietaria della partecipazione azionaria.

Gli accertamenti condotti hanno evidenziato episodi di distrazione, perpetrati tramite la cessione delle azioni rappresentative della società sportiva, dalla società fallita alla società a responsabilità limitata, destinataria del provvedimento cautelare e riconducibile al medesimo imprenditore, secondo indiscrezioni il proprietario del club, Maurizio Setti, che risulta indagato per bancarotta. E sulla vicenda prende posizione il Verona calcio.

"Il provvedimento cautelare scaturisce da indagini condotte a seguito del fallimento di una società per azioni già proprietaria della suddetta e integra partecipazione azionaria. Gli accertamenti condotti - spiega la nota - hanno evidenziato episodi di distrazione, perpetrati tramite la cessione delle azioni rappresentative della società sportiva, dalla società fallita alla società a responsabilità limitata destinataria del provvedimento cautelare; quest’ultima anch’essa riconducibile al medesimo imprenditore". Il Verona replica con una nota sul proprio sito internet, spiegando che "ritiene opportuno fare chiarezza. La vicenda del sequestro non riguarda il patrimonio di Hellas Verona ("HV"), che non viene toccato. Il sequestro si inserisce, come ennesima schermaglia giudiziale, nella controversia tra il Gruppo societario di Maurizio Setti e il Gruppo societario di Gabriele Volpi", questa la posizione del club.