Lavezzi, "bisogno di cure mediche di ogni tipo"

Ufficialmente una caduta, ma probabilmente scaturita dopo una lite con altri partecipanti durante un party in Uruguay, a Punta del Este. Due giorni fa Ezequiel Lavezzi, ora rientrato in Argentina, era stato ricoverato per una frattura della clavicola e altre lesioni. Con lui al party c’era anche Diego Lavezzi, fratello del Pocho, che ora sarà ascoltato dagli inquirenti, ma appare scongiurata l’ipotesi che sia stato lui ad accoltellarlo all’addome, come era inizialmente stato trapelato dai media. Dietro consenso della famiglia, intanto, Lavezzi è stato trasferito a Rosario perché prosegue il percorso terapico e di guarigione accanto alla madre e vicino a suo figlio.

Lavezzi, scompenso prima del volo in Argentina

Per Lavezzi però il viaggio di ritorno non è stato così agevole: ha avuto uno scompenso, un leggero malore prima della partenza e, su suggerimento dei medici, è stato sedato per affrontare il trasferimento in aereo. Il Pocho non è in pericolo di vita, sebbene le sue condizioni siano state definite “serie”. Raccontando la vicenda, la giornalista Yanina Latorre, durante il programma LAM su America Tv, ha definito la serata come “una notte di alterchi e di vizi". Tra i presenti alla festa però “non ce n'era uno che fosse in grado di mettere insieme due parole di seguito per spiegare l’accaduto”.

La giornalista Latorre: “Lavezzi ha iniziato a frequentare strani personaggi”

Proprio la cronista poi ha spiegato la dinamica dei fatti: “La verità – ha spiegato – è che il Pocho da un po' non si diverte più, ha iniziato frequentare strani personaggi, a uscire molto la sera. Non si diverte più, ha bisogno di aiuto e di cure mediche di ogni tipo. E mercoledì sera alla festa ha perso il controllo ma non è stato accoltellato. Suo fratello ha cercato di aiutarlo e il trambusto provocato dalla sua reazione ha spaventato qualcuno dei presenti che ha avvertito la polizia”.