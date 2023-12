Juve, "sorpasso sull'Inter"? Colpaccio a gennaio: chi punta Allegri

21 dicembre 2023 a

a

a

La Juve vuole Tiago Djalò e potrebbe fare sul serio col 23enne difensore portoghese del Lille, con cui ha un contratto in scadenza a giugno. Il tentativo è di prenderlo sull’Inter, da tutti segnata come in pole, come riportato su La Gazzetta dello Sport.

Il d.t. Cristiano Giuntoli e il d.s. Giovanni Manna hanno prospettato all’entourage del giocatore la possibilità di ingaggiarlo già il prossimo mese. Uno scenario non scartato nemmeno dai nerazzurri, sebbene al momento Beppe Marotta abbia come intenzione di prendere Buchanan del Bruges al posto dell’infortunato Cuadrado.

"Ibra ha in mente 3 nomi": Pioli esonerato? Chi arriva dopo di lui

Juve-Djalò, calciatore indeciso. La Juve ragiona su un indennizzo di 2-3 milioni più bonus

Il portoghese, però, è ancora indeciso e ci sta riflettendo, dopo l’intervento ai legamenti a marzo. In caso di ok, la Juve si siederà al tavolo con il Lilla, dopo aver ingaggiato la scorsa estate Timothy Weah per 10,3 milioni. Si ragiona su un indennizzo di partenza attorno ai 2-3 milioni più bonus. I francesi sono una bottega cara, ma evitare l’addio a parametro zero sarebbe già un bel successo per loro. L’Inter resta favorita, però l’impressione è che il derby d’Italia sia soltanto all’inizio. E occhio all’Atletico come il terzo incomodo.

Due cessioni per un colpo da scudetto: Juve, ecco il nome del botto a gennaio

Juve, si segue ancora Phillips. Ma Koopmeiners…

Kalvin Phillips del Manchester City resta invece l’opzione più semplice ed economica: l’inglese è stato scaricato da Guardiola e i bianconeri continuano a discutere con il City le modalità del prestito. Prima, però, i bianconeri vogliono provarci con l’Atalanta per Teun Koopmeiners, idea tanto intrigante quanto ambiziosa (costa 45-48 milioni) e soprattutto possibile soltanto attraverso qualche cessione: da Soulé a Iling. Le altre alternative si chiamano Sudakov (Shakhtar), Koné (Borussia Moenchengladbach) e Hojbjerg (Tottenham).