Giulia Cecchettin e il sacco della spazzatura: il calciatore della Roma e la foto vergognosa

La foto di Giulia Cecchettin e quello di un sacco della spazzatura. Un post vergognoso che ha scatenato una tempesta a Roma e dentro la Roma, intesa come squadra. A pubblicarlo sulla propria pagina di Threads (il social del gruppo Meta/Facebook, la sfida di Zuckerberg a X, l'ex Twitter di proprietà di Elon Musk) sarebbe stato Luigi Cherubini, 19enne talento della Primavera promosso in prima squadra da Josè Mourinho, che lo ha fatto debuttare in Europa League contro lo Slavia Praga.

Il condizionale è d'obbligo, visto che dopo la pubblicazione sui social il giovane calciatore ha spiegato di essere stato "hackerato", denunciando una violazione dei propri profili privati.

Nel post su Threads, Cherubini tagga due persone condividendo un post sulla povera Giulia, uccisa dal fidanzato Filippo Turetta. "Droppate il prima e il dopo di alcune foto, inizio io dai", e sotto, accostate, la foto della 22enne Vigonovo sorridente e quella di un sacchetto nero della spazzatura. Macabro riferimento al sacchetto in cui Turetta ha chiuso il cadavere della giovane prima di gettarlo in un canalone vicino al Lago di Barcis, in provincia di Pordenone.

Una ironia, o presunta tale, che va ben oltre il pessimo gusto e il fuori luogo e che attira subito i commenti indignati di tanti utenti, tifosi della Magica compresi. "Una società che promuove costantemente la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, non può permettere né tollerare un comportamento di questo genere da parte dei suoi calciatori", scrive una ragazza.

Nel pieno della bufera, "il figlio di San Basilio" (così Cherubini era stato definito da Mou) è intervenuto per difendersi. Su Instagram, a un profilo nuovo, il giocatore scrive: "Purtroppo qualcuno è entrato in possesso del mio account Instagram violando la mia privacy, contattando le persone che seguo e commentando un post vergognoso che condanno e con il quale non avrei mai potuto interagire. Sono stato costretto ad aprire un nuovo account per dissociarmi da quanto accaduto e mi tutelerò contro questa violazione in tutte le forme possibili".