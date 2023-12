Carlo Ancelotti sotto-choc, il raptus del mister dell'Alaves: caso in panchina

22 dicembre 2023 a

Un gol al 92’ di Lucas Vazquez in casa del Deportivo Alaves ha permesso al Real Madrid di Carlo Ancelotti di agguantare in testa il Girona (1-1 subito nel finale da Pezzella contro il Real Betis). I Blancos, in inferiorità numerica per l’espulsione di Nacho Fernandez, passano grazie all'incornata dello spagnolo dopo un calcio d’angolo, che ha gelato tutti i tifosi di casa. Mandano però su tutte le furie l’allenatore Luis Garcia Plaza, la cui reazione è diventata immediatamente virale.

Garcia Plaza, in preda a un raptus, ha fatto di tutto: prima si è scagliato rabbioso verso un proprio giocatore, per scaricare tutta la tensione, poi ha continuato il suo personalissimo show con urla e imprecazioni. Ha scagliato a terra giubbotto e berretto, in stile Massimiliano Allegri, e infine si è seduto sconfortato in panchina, scalciando e imprecando contro la sfortuna e la sua squadra, che si è fatta infilare nel peggiore dei modi.

Il rosso di Nacho, il gol di Vazquez: il film della partita

E pensare che l’Alaves aveva indirizzato la gara sui binari giusti, rimanendo in 11 contro 10 per il bruttissimo fallo di Nacho Fernandez. Un intervento durissimo, quello dello spagnolo, sulla caviglia di Samu. L’espulsione è poi arrivata dopo il consulto dell’arbitro al Var, che prima aveva solo ammonito il giocatore. Sembrava uno 0-0 scritto, negli ultimi minuti, prima dell’angolo di Kroos dalla sinistra e l’incornata di Vazquez che ha portato i tre punti ai Blancos, ora in testa alla classifica col Girona.