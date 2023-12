Matteo Berrettini? "Dove sprofonda": indiscrezioni-choc sul tennista

23 dicembre 2023 a

Una stagione iellata e costellata di infortuni, che Matteo Berrettini vuole chiudere al più presto. Tra chi lo accusa di essere un ex tennista, distrutto a letto dalla fidanzata Melissa Satta, e la delusione per non aver potuto alzare la Coppa Davis da giocatore di campo dopo il successo di Malaga.

Ora, però, secondo le stime Atp in vista del ranking di gennaio, il tennista romano potrebbe finire fuori dalla top-100, nel mese in cui verranno messi in palio oltre ai 2.000 punti dell’Australian Open, i 500 punti della United Cup (punteggio massimo ottenibile, nell’intera competizione, dal top player del team vincitore del trofeo) e 1.000 punti suddivisi in 4 tornei ATP250. Decisamente un bel gruzzolo.

Berrettini sarà dunque chiamato subito a grande partite per non finire fuori dalla top-100, chiamato a giocare anche nei tornei minori per riprendere inoltre la condizioni. Altri suoi colleghi scenderanno invece in campo sol negli Australian Open come Alcaraz, Medvedev e Jannik Sinner. Molti altri saranno impegnati nella prima settimana dell’anno, divisi tra la United Cup e gli ATP250 di Brisbane ed Hong Kong. Mentre solo Tommy Paul, nella top-15, giocherà nella settimana che precede l’Australian Open, in quel di Adelaide. Djokovic invece ha più da perdere e deve difendere non solo i 2.000 punti dell’Australian Open 2023, ma anche i 250 punti di Adelaide. Inizierà la sua 404esima settimana da numero uno con la United Cup, dove i principali avversari potrebbero essere Tsitsipas, Zverev ed Hurkacz.

Il conteggio per i primi 30 giocatori del ranking

Per i primi 30 giocatori del ranking, il conteggio, va ricordato, prevede il seguente criterio: vengono prima detratti i punti conquistati nel gennaio 2023, e poi sommati i 10 punti per l’Australian Open 2024 (che rappresentano il minimo sindacale), oltre ad eventuali punteggi che a fine anno risultavano eccedenti i 19 slot ammessi dal ranking ATP, ma che per effetto dello scorrimento dei tornei possono essere utilizzati dai giocatori.