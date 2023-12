Milan, Cardinale annuncia il terremoto? "Lo faremo durante la pausa natalizia"

22 dicembre 2023 a

Ultimi giorni di questo 2023, un anno per certo non brillante per il Milan. Una stagione difficile, dopo quella altrettanto non semplice in Serie A dello scorso anno, quando però venne raggiunta la semifinale di Champions League, dove però passo l'Inter (quest'anno, i rossoneri, sono invece già fuori: eliminati ai giorni).

Un 2023 con molte ombre, insomma, per Stefano Pioli e i suoi. Un anno segnato dal terremoto dell'addio, con gran fracasso, di Paolo Maldini. Un anno su cui ragiona il presidente, Gerry Cardinale, con un lungo messaggio di auguri rivolto a tutti i tifosi rossoneri, una lettera in cui ha ripercorso gli ultimi 12 mesi. Ma non solo: alcune frasi di Cardinale fanno pensare che all'orizzonte potrebbero esserci nuovi cambiamenti e altre rivoluzioni.

"Come tutti voi, non sono soddisfatto della nostra attuale posizione in Serie A o della Champions League, ma so dai miei decenni nello sport che la competizione sportiva è una maratona, non uno sprint, e che la continuità e la coerenza sono virtù", premette Cardinale nella lettera aperta.

E ancora, aggiunge: "Durante la pausa delle festività tutti noi di AC Milan rifletteremo con piena consapevolezza su ciò che abbiamo fatto bene e, soprattutto, su ciò che non abbiamo fatto bene e che dobbiamo migliorare. Come per tutto il nostro agire, prenderemo la nostra urgenza di migliorare e la fonderemo con un'analisi ponderata e metodica, che bilanci il cambiamento con la costruzione delle fondamenta. Il nostro obiettivo non è di vincere ogni tanto, bensì di vincere costantemente e a lungo". Insomma, tutto è possibile. Tutto verrà ponderato, considerato, soppesato. "Senza alcun dubbio continueremo a realizzare tutti i miglioramenti possibili per essere più competitivi in campo e far crescere fuori dal campo le risorse finanziarie da investire ulteriormente nel Club", conclude Gerry Cardinale. E chi vivrà, vedrà...