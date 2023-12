Supercoppa in Arabia, De Laurentiis: "Defic***", salta tutto?

19 dicembre 2023 a

La prossima Supercoppa Italiana di Serie A sarà in programma dal 18 al 22 gennaio a Riyad, in Arabia Saudita, e verrà giocata per la prima volta con la formula delle Final Four, come già accade per la Spagna, con protagoniste Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina. Nell’Assemblea di Lega Serie A tenuta lunedì a Milano si è parlato proprio di questo, sebbene il mini-torneo sia stato motivo di discussione come nelle passate settimane.

De Laurentiis sui campi arabi: “Se la situazione è questa non mando la squadra”

Tra i più polemici con la Lega (e non è la prima volta) c’è Aurelio de Laurentiis, che ha manifestato tutto il suo disagio e la sua preoccupazione di andare a giocare a Riyad. Così ha rivelato il Corriere della Sera nell’edizione di martedì. L’allarme lanciato dal presidente del Napoli è stato molto chiaro: "Se la situazione è questa non mando la squadra”, le sue parole. A preoccupare infatti è anche la condizione dei terreni di gioco, soprattutto quello in cui si giocherà la Supercoppa, nello stadio dell’Al Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo. "Se i campi di allenamento non sono all’altezza, non mando il Napoli”, ha tuonato il numero uno azzurro. A fronte di ciò oggi una delegazione della società campana partirà per l’Arabia per effettuare sopralluoghi. Con loro anche altri membri degli altri club coinvolti nelle Final Four.

De Laurentiis sulla sicurezza: “Avete visto quello che succede in Israele?”

Insomma il mini-torneo potrebbe essere a rischio dopo le 35 edizioni disputate finora con la gara secca unica. E c’è anche un altro problema: le strutture per le semifinali possono ospitare solo circa 15 mila spettatori e questo potrebbe rappresentare un problema. E sempre De Laurentiis, lunedì, avrebbe così tuonato: ”Deficiente chi vuol andare in Arabia Saudita per giocare la Supercoppa. Avete visto quello che succede in Israele? Potrebbe esserci blocco aereo su quei territori". Il presidente del Napoli ha il dunque timore in fatto di sicurezza. Prima di viaggiare, dunque, sta cercando tutte le rassicurazioni possibili dalla Lega Serie A.