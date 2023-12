Michael Schumacher, rumors strazianti: "Cosa si è venduta la moglie Corinna"

24 dicembre 2023 a

Sarà un altro Natale di dolore e lacrime a casa di Michael Schumacher. A 10 anni dal tremendo incidente sugli sci a Meribel, l'ex campionissimo della Ferrari e mito della Formula 1 continua la sua via Crucis fatta di silenzio mediatico e costanti terapie in famiglia per assicurargli le migliori condizioni di vita possibili.

Schumi è vivo, ma non più quello di prima, ha dovuto ammettere l'amico di sempre Jean Todt. La moglie Corinna, costantemente accanto a lui sia in clinica sia a casa, come riporta il Corriere della Sera per pagare le cure e l'assistenza H24 "ha venduto beni superflui, dall'aereo alle ville sulle Alpi francesi e in Norvegia". Ha quindi "allestito nella residenza di Gland, in Svizzera, una clinica privata per cercare di assistere Michael giorno e notte".

Contemporaneamente, la moglie di Miki ha continuato a condurre una vita il più possibile normale. Ad esempio, "gestendo due centri ippici di prim'ordine: a Givrins, vicino casa, e a Gordonville, in Texas, specializzati nel reining, cavalli addestrati secondo lo stile dei cowboys". Non è un caso: si tratta, ricorda sempre il Corsera, della disciplina molto amata dalla figlia primogenita, Gina Maria, vincitrice del titolo mondiale nel 2017 "con una grinta simile a quella di papà".

La domanda su come sta Michael ottiene sempre la stessa risposta: il silenzio della famiglia. Si sa che Corinna e i figli continuano a parlargli, aiutati da Sabine Kehm, assistente e amica di famiglia. L'impegno è massimo, come quello di respingere ogni speculazione. L'ultima? Quella di chi si è inventato una "risposta scritta" dello stesso Schumi dopo aver ricevuto il cartoncino prestampato della fondazione Keep Fighting Michael.