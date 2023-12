Michael Schumacher, la testimonianza-choc sull'incidente: "Commessi due errori"

13 dicembre 2023 a

Un'inchiesta torna sull'incidente di Michael Schumacher. A dieci anni dal tragico evento, è il giornalista Jens Gideon a far luce sull'accaduto facendo emergere inquietanti dettagli. Il cronista ha così visitato i luoghi di Meribel in cui avvenne il violento impatto con una roccia che portò l'ex pilota di Formula 1 in coma. In una serie di podcast dall'emittente tedesca ARD Gideon ha riportato la testimonianza di uno dei maestri di sci che da anni lavora sulle Alpi francesi, nonché tra i primi accorsi sul luogo dopo la caduta con gli sci. Una testimonianza che conferma l'esistenza di un video di quella sciata fuoripista finita male. Sul caschetto semidistrutto del tedesco c'era infatti montata una telecamera. Sarebbe questa a rivelare due errori commessi quel giorno che se evitati forse avrebbero potuto cambiare il corso degli eventi.

Secondo Andre (questo il nome con cui Gideon chiama il maestro di sci) il primo sarebbe stato commesso dall'ex pilota di Formula 1 che ha deciso di sciare fuoripista in un giorno in cui c'era pochissima neve in terra: "Non si va lì in un giorno come quello. Era palese che non c'era abbastanza neve per sciare" ha confessato al giornalista tedesco. Ma non finisce qui, perché il secondo errore sarebbero stati i primi soccorritori giunti sul luogo dell'incidente. Secondo il maestro di sci locale questi non si sono immediatamente resi conto della gravità delle condizioni in cui versava il sette volte campione del mondo.

Da qui l'iniziale decisione di trasportare in elicottero l'ex pilota nel piccolo ospedale di Moutiers, nel quale però non arrivò mai dato che, a causa del peggioramento delle sue condizioni avvenuto durante il viaggio (lì perse conoscenza e fu intubato), quando l'elicottero atterrò nella città si decise di ripartire immediatamente per dirigersi verso l'ospedale più grande e più attrezzato di Grenoble. Qui Schumacher venne operato. Secondo il maestro di sci quei pochi minuti persi nel viaggio fino a Moutiers potrebbero essere stati fatali.