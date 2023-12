Michael Schumacher, le 5 pesantissime parole della moglie Corinna

15 dicembre 2023 a

Tra pochi gironi saranno passati dieci anni esatti dall'incidente che di Meribel che ha stravolto la vita di Michael Schumacher, incidente sul quale un podcast tutto dedicato alla disgrazia ha sollevato nuovi dubbi. Le condizioni del sette volte campione del mondo ed ex Ferrari sono tutt'ora avvolte dal mistero: la famiglia, infatti, ha scelto per tutti questi anni di proteggere la privacy in modo assiduo e impenetrabile.

Tra chi frequenta tutt'oggi la casa dell'ex pilota c'è Jean Todt, ex team-principal della Ferrari negli anni dei trionfi del pilota tedesco. Intervistato dall'Equipe, l'ex presidente della Fia ha ribadito: "Michael c'è, quindi non mi manca. Non è più il Michael di prima. È diverso ed è splendidamente sostenuto da sua moglie e i suoi figli che si prendono cura di lui. La sua vita è diversa e io ho il privilegio di poter condividere momenti con lui".

E ancora: "Questo è tutto quello che c'è da dire. Sfortunatamente, il destino lo ha colpito dieci anni fa e oggi non è più il Michael che conoscevamo ai tempi della Formula 1". Parole confermate, nella sostanza, anche dalla moglie Corinna, che in una delle pochissime dichiarazioni pubbliche sul marito ha affermato: "Lui è diverso, ma c'è". Poche parole, che danno la cifra della situazione pur senza spiegarla nel dettaglio.