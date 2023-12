Djokovic, "intimidito, mi fa inc***e": la rivelazione, chi lo ha messo sotto

26 dicembre 2023 a

a

a

Se c'è un giocatore che ha mai intimorito Novak Djokovic, quello è Rafa Nadal. I due sono quasi coetanei, ma a fine anni Duemila era lo spagnolo il solo, unico rivale di Sua Maestà Roger Federer, mentre il serbo (sbocciato un po' "in ritardo" rispetto ai due colleghi) per sua stessa ammissione subiva un certo timore reverenziale nei confronti del maiorchino.

Il bilancio degli scontri diretti in carriera oggi recita un sostanziale pareggio (30 vittorie per Nole contro le 29 di Rafa in 59 sfide), ma al Roland Garros è stato spesso uno scontro improbo, con 8 vittorie a 2 sulla terra rossa per Nadal. Intervistato a 60 minutes sulla Cbs, l'attuale numero 1 del ranking mondiale e dominatore assoluto del circuito ha ricordato come in certe situazioni, a inizio carriera, Nadal fosse in grado di vincere la sfida già negli spogliatoi, durante il riscaldamento prima ancora di scendere in campo.

"Perché tutti odiano Djokovic": rumors pesantissimi, nel circuito gira una voce

"Gioco contro Nadal al Roland Garros e ho il suo armadietto accanto al mio, giusto? Quindi siamo così vicini. E stiamo cercando di darci spazio a vicenda. Ma lo spogliatoio non è così grande. E avete presente il modo in cui salti come fa Nadal prima di scendere in campo. Nello spogliatoio fa gli sprint accanto a te. Riesco anche a sentire la musica che sta ascoltando nelle sue cuffie. Quindi, sai, mi fa incaz***e".

"All'inizio della mia carriera, non mi rendevo conto di quanto tutto ciò facesse parte del contesto, giusto? Quindi mi sentivo intimidito da questo. Ma questo mi motiva anche a fare le cose da solo e a dimostrare che sono pronto, sai? Sono pronto per una battaglia, per una guerra". Obiettivo, dopo 15 anni, pienamente raggiunto.