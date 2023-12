Matteo Berrettini, calvario infinito: l'ultimo forfait, conseguenze pesantissime

26 dicembre 2023 a

Un calvario infinito, per Matteo Berrettini. Rinviato ancora il ritorno in campo. Il tennista romano infatti ha deciso di non partecipare al torneo Atp 250 di Brisbane, in Australia, che inizierà il 31 dicembre, dove era atteso il suo ritorno. Il motivo del forfait è il mancato recupero dall'infortunio al piede, il che gli impedisce di prendere parte alle qualificazioni della competizione in calendario per il 29 dicembre. Attualmente al numero 92 del ranking Atp, Berrettini è costretto a disputare i turni preliminari.

L'ultima partita giocata da Berrettini risale al secondo turno degli US Open a New York il 31 agosto scorso, quando si ritirò contro Arthur Rinderknech a causa di una distorsione alla caviglia destra, con il punteggio di 6-4 5-3 a favore del suo avversario francese.

In questi mesi di inattività agonistica, il tennista di 27 anni, finalista a Wimbledon nel 2021, ha cambiato allenatore, separandosi dallo storico coach Vincenzo Santopadre e scegliendo Francisco Roig come nuovo allenatore, ex membro del team di Rafa Nadal fino allo scorso anno. Berrettini scivolerà ulteriormente in classifica e, alla vigilia degli Australian Open (in programma a Melbourne dal 14 al 28 gennaio), si troverà al di fuori dei primi 100. Un ranking che gli renderà la vita (tennistica) difficilissima.