Inter, chi minaccia la panchina di Inzaghi: "Vuole allenare i nerazzurri"

Tajon Buchanan è a un passo dall’Inter. La trattativa per portare in nerazzurro l’estero del Bruges è ai dettagli, secondo La Gazzetta dello Sport. Simone Inzaghi avrà così l’alternativa all’infortunato Cuadrado, costretto a operarsi e ai box almeno fino ad aprile. Per il canadese classe 1999, Marotta punta a sborsare 8 milioni di euro più bonus. Il Bruges, che inizialmente chiedeva circa 12 milioni, è venuto incontro ai meneghini: l'affare si concluderà a titolo definitivo. Nessun prestito con diritto di riscatto o formule simili.

C’è l’ok di Zhang, dopo Capodanno Buchanan sarà a Milano

Steven Zhang, interpellato dai massimi dirigenti nerazzurri, ha dato il suo ok alla chiusura della trattativa. Da limare solo le formule di pagamento, con l'Inter che vorrebbe versare la cifra pattuita per il classe 1999 in più rate. Con Buchanan vice Dumfries, sarà Darmian a scalare nelle rotazioni del trio difensivo. L’arrivo del giocatore dovrebbe essere previsto dopo Capodanno, per poi procedere con le visite mediche di rito e seguire i primi allenamenti alla Pinetina.

Intanto dopo l’esperienza alla Sampdoria, Dejan Stankovic è ripartito dal Ferencvaros, in Ungheria. Anche se il sogno dell’ex centrocampista nerazzurro è quello di allenare proprio la sua ex Inter: "Dejan Stankovic vuole diventare l'allenatore dell’Inter — ha detto il numero uno del club a Fradi TV — Per questo ha molto da mettere sul tavolo e queste ambizioni lo portano a voler vincere a tutti i costi. Dejan voleva venire da noi, ha detto: 'Signor Presidente, dammi questa squadra'. Non è un caso che abbiamo trovato un accordo economico in una decina di minuti. Siamo solo all'inizio, il vero volto della squadra si mostrerà in primavera, ma viste le prime indicazioni non abbiamo preso una decisione sbagliata".