Mike Maignan spara altissimo, esplode il caso al Milan: addio al portiere?

Difensori cercasi in casa Milan, dove la situazione è al limite del disperato. Contro il Sassuolo gli unici titolari sono Simon Kjaer, Jan-Carlo Simić e Marco Pellegrino, appena tornato dalla frattura al piede subita a Napoli, poi ci sarà da reinventarsi. Intanto in società si ragiona sul mercato per puntellare la retroguardia. Nel mirino, secondo Il Giorno, c’è Clement Lenglet: il centrale dell’Aston Villa è nel mirino della società rossonera e del Lione, ma il tecnico Emery ha voluto blindare il suo giocatore confermando la volontà di averlo anche nella seconda parte di stagione.

Rinnovo Maignan-Milan, l’agente chiede 7-8 milioni, il Milan riflette

Sul tema rinnovi, quello di Mike Maignan occupa i pensieri della dirigenza: nonostante l’errore da matita blu che ha portato al secondo gol della Salernitana, il portiere francese ha salvato i suoi pali in altre tre nitide occasioni confermandosi sempre più imprescindibile per la squadra. Il contratto del francese scadrà nel 2026 e ovviamente la prossima stagione sarà quella decisiva per arrivare a una conclusione positiva della trattativa. Nei giorni scorsi l’agente dell’estremo difensore e il club si sono incontrati, il primo potrebbe arrivare a chiedere fino a 7-8 milioni di stipendio, rispetto agli attuali 3,2 milioni di euro che attualmente percepisce. Anche se le cifre richieste dal portiere rossonero sono considerate in linea con le idee del club di via Aldo Rossi, la cui volontà è quella di proseguire insieme.

La proposta del Milan: 5 milioni più bonus di squadra e individuali

Se la dirigenza farà però uno sforzo importante, condurrà un’operazione molto simile a quella legata anno scorso a Rafa Leao. La prima proposta verbale fatta dal Diavolo si aggira sui 5 milioni più bonus legati a risultati di squadra e individuali, una cifra che Maignan e il suo agente non hanno accolto immediatamente, prendendo tempo per fare le opportune valutazioni.