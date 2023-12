Inter, Acerbi scatenato contro la Juve: "200 milioni per 3 giocatori"

30 dicembre 2023 a

Acerbi attacca la Juventus. Dopo il pari con il Genoa in casa nerazzurra è calato un po' il gelo. Si sperava di chiudere il discorso della fuga scudetto proprio a Marassi, ma lo scherzo di Gilardino pesa sulla classifica che si accorcia. E così a fine gara Acerbi protegge la squadra ma attacca anche la Juve, principale rivale nella corsa al titolo: "Dicono che siamo i più forti ma guardate che quelli che sono andati via erano fortissimi. Dicono che dobbiamo stravincere ma la Juventus ha speso 200 milioni per 3 giocatori come Vlahovic, Chiesa e Bremer. Noi parametri zero. Proviamo a essere un po’ equilibrati".

Poi il difensore della Nazionale ha aggiunto: “Sapevamo che sarebbe stata una partita brutta, su un campo ostico, contro una squadra che non fa giocare. Abbiamo sofferto parecchio specie sui calci piazzati, direi che il pareggio è giusto”.

Infine Acerbi ha aggiunto: "In Champions è stato un percorso inaspettato dopo il girone fatto bene, poi la finale è stata la ciliegina sulla torta. È una partita secca, può succedere di tutto. Però ricordo una cosa: abbiamo cambiato tanti giocatori, Thuram che non pensavo fosse così forte ma anche Carlos Augusto, Bisseck. Sono andati via Brozovic, Dzeko e Lukaku, giocatori fortissimi anche in Europa. Abbiamo messo giocatori che erano punti di domanda ma si son dimostrati molto forti anche grazie al gruppo che è ottimo e ha fatto il resto. Poi abbiamo voglia di fare le cose in grande, dopo sette vittorie in trasferta ci può stare pareggiare su un campo difficile, però cerchiamo di puntare sempre in alto perché abbiamo le capacità per farlo. Poi la fortuna può capitare a noi…".