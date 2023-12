Juventus, 3 punti d'oro con la Roma e scoppia il caso-Acerbi

30 dicembre 2023 a

a

a

Campionato riaperto. La Juventus batte la Roma per 1-0 e ai porta a due punti dall'Inter. La squadra di Allegri ha saputo amministrare bene la partita e ha colpito al momento giusto. Primo tempo ricco di occasioni da rete, palo di Cristante e salvataggio di Ndicka su Kostic. Il risultato si sblocca al 47', Rabiot sfrutta un assist di tacco di Vlahovic e batte Rui Patricio. McKennie vicino al raddoppio. Adesso la lotta per lo scudetto si riapre. I nerazzurri cominciano a sentire il fiato sul collo della squadra di Allegri e di fatto con gli impegni di Champions dovranno gestire al meglio la situazione.

Infatti la Juventus non ha impegni in Europa e questo potrebbe permettere alla squadra bianconera di dare l'assalto al primo posto. L'Inter doveva chiudere il discorso fuga a Genova ma il Genoa ha fatto lo scherzetto alla Benamata. La partita dello Juventus Stadium si decide al 47esimo della ripresa. Contrasto tra Kostic e Kristensen, assist di tacco di Vlahovic, Rabiot in area di sinistro infila Rui Patricio.

"I soldi per tre giocatori": Acerbi scatenato, fa infuriare la Juventus

E poi di "cortomuso" Allegri gestisce il match addormentandolo. La Roma non ha mai dato l'impressione di poter mettere in difficoltà i bianconeri. E per Mourinho la zona Champions si allontana con nuove pretendenti che si fanno avanti come Fiorentina e Atalanta. Sarà una lotta serrata su tutti i fronti fino all'ultima giornata. E su X i tifosi bianconeri si scatenano contro Acerbi che aveva attaccato la juve per aver speso 200 milioni per treb giocatori: "Ma secondo voi Acerbi lo sa che la Juve ha vinto con un gol di Rabiot che é un parametro zero?", scrive un tifoso. Acerbi colpito e affondato.