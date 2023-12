Ciclismo sotto choc: Rohan Dennis arrestato, "ha ucciso la moglie"

31 dicembre 2023 a

a

a

Mondo del ciclismo sotto choc: il campione australiano Rohan Dennis è stato arrestato e accusato della morte della moglie.

Secondo la polizia australiana, Dennis avrebbe investito volontariamente la donna con il suo van. La moglie di Dennis era la ex ciclista olimpica e professionista Melissa Hoskins. L'incidente sarebbe avvenuto a pochi metri dalla casa di famiglia ad Adelaide, nel lussuoso sobborgo di Medindie. La coppia aveva due bambini piccoli.

I principali media australiani, a partire dal The Adelaide Advertiser, riferiscono che la 32enne Hoskins è stata soccorsa con gravi ferite e portata d'urgenza al Royal Adelaide Hospital ma è morta a causa delle ferite riportate.

Gli investigatori e gli agenti della polizia australiana hanno arrestato Dennis e hanno accusato il due volte campione del mondo a cronometro di aver causato la morte per guida pericolosa. Dennis è stato poi rilasciato su cauzione per comparire davanti alla Magistrates Court di Adelaide il 13 marzo.Dennis, 33 anni, ha vinto l'oro ai Giochi del Commonwealth dello scorso anno a Birmingham, dopo aver vinto il bronzo nella cronometro individuale maschile alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. Ha annunciato il suo ritiro all'inizio di quest'anno, ringraziando proprio la moglie nel suo messaggio ai fan. "Grazie Melissa Dennis per avermi supportato durante tutta la mia carriera professionale, il tutto mentre crescevi due dei migliori bambini che avrei mai potuto chiedere", ha scritto Dennis sui social. La coppia si era sposata nel 2018.