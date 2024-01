Osimhen lancia banconote al night club, video virale

02 gennaio 2024 a

In attesa di giocare la Coppa d’Africa con la sua Nigeria, Victor Osimhen si è fatto notare in discoteca per festeggiare il Capodanno e il suo compleanno (il 29 dicembre ha compiuto 25 anni). L’attaccante del Napoli, fresco di rinnovo fino al 2026 con una clausola rescissoria di 130 milioni, si è fatto notare in un night club di Lagos dove è stato ripreso in alcuni video mentre lanciava dei soldi finti sui presenti.

Il giocatore è stato ripreso in un filmato e accanto a lui sono stati avvistati anche Victor Boniface, Asisat Oshoala e altri grandi ragazzi della selezione nigeriana. Pure loro ostentano i soldi guadagnati grazie agli ingaggi da calciatori.

Osimhen, il gesto beneagurante del suo Paese

Il gesto ripreso nel video è un'usanza beneagurante del suo Paese che, a coloro che sono ignari, appare un atto da smargiasso. Non è un atteggiamento da straricco borioso, ma qualcosa che nella sua terra è interpretato come augurio di prosperità. Per questo non è la prima volta che Osimhen "scherza" con i soldi. Era già accaduto nel 2021 quando, in piena epoca Covid, partecipò a una festa senza mascherina e si prese poi il virus. I commenti sotto al video da parte degli utenti sono stati rivolti per lo più nei confronti di De Laurentiis, in particolare da quei tifosi partenopei che schiumano delusione per l'andazzo della squadra. Nemmeno Mazzarri ce l'ha fatta, per adesso, a rimettere le cose a posto.