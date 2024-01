Milan, "in arrivo questa sera": ecco il primo colpo di gennaio

02 gennaio 2024 a

Un ritorno a casa Milan. Quello di Matteo Gabbia, che in estate aveva salutato i rossoneri per iniziare l’esperienza spagnola in prestito al Villarreal. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'arrivo del difensore centrale a Milano è previsto per questa sera.

Il difensore, come anticipato già negli scorsi giorni, ha dunque interrotto il prestito al Villarreal per rientrare anzitempo a Milano e aiutare così Stefano Pioli nel far fronte alla grave emergenza nella retroguardia rossonera. Una soluzione senza costi e già conosciuta. Il centrale non dovrebbe essere comunque a disposizione per Milan-Cagliari di Coppa Italia di martedì sera. Riprenderà ad allenarsi a Milanello a partire da mercoledì 3 gennaio.

Come riportato nell’edizione di martedì 2 dicembre da La Gazzetta dello Sport, il Milan continua comunque a monitorare la situazione Lenglet. Il francese gioca nell'Aston Villa in prestito dal Barcellona. Da una parte, nelle ultime uscite, il tecnico degli inglesi Emery gli sta concedendo molto più spazio, dall'altra Lenglet ha uno stipendio importante e il Barcellona non ha intenzione di pagarlo e, anzi, gradirebbe anche una soluzione in prestito con obbligo di riscatto.

Sempre dalla Premier gli occhi erano finiti su altre due ex conoscenze della Serie A, Kiwior e Tomiyasu, entrambi all'Arsenal: ma i Gunners, per ora, fanno muro. A centrocampo Krunic non è più così intoccabile, il bosniaco infatti è in fondo alla graduatoria dopo essere stato convinto da Pioli a restare. Se il club del Diavolo ricevesse un'offerta congrua, magari dal Fenerbahce che è sempre rimasto interessato, allora se ne parlerà.