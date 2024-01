Milan, rivoluzione: Moncada piomba sul nome inaspettato

03 gennaio 2024 a

Attaccante cercasi in casa Milan, per trovare una soluzione in più a Olivier Giroud e Luka Jovic. Il Diavolo avrebbe voluto ingaggiare Serhou Guirassy dallo Stoccarda nel calciomercato di gennaio, ma l'abolizione del Decreto Crescita ha reso ora improbabile l'affare per questioni economiche e fiscali. Secondo La Gazette du Fennec, quotidiano sportivo algerino, il club meneghino è sulle tracce di Mohamed El Amine Amoura, classe 2000, attaccante che fa il centravanti ma che, per caratteristiche fisiche e tecniche, può giocare anche seconda punta o ala sinistra.

Milan-Amoura, occhio a Liverpool, Arsenal e Marsiglia

Amoura, a Lugano dal 2021 al 2023, è arrivato la scorsa estate in Belgio all'Union Saint-Gilloise. Finora, in stagione, ha segnato 17 gol e fornito 3 assist in 25 partite tra Jupiler Pro League, Europa League e coppe nazionali. Valore di mercato, circa 10 milioni di euro, sicuramente più ragionabile di Guirassy. Su Amoura, però, occhio anche a Liverpool e Arsenal in Premier League e, soprattutto, all'Olympique Marsiglia di Gennaro Gattuso in Ligue 1.

A centrocampo i nomi sono quelli di Ouédraogo e Ricci

A centrocampo, con la partenza di Krunić e l'infortunio lungo di Tommaso Pobega, il Milan potrebbe intervenire nonostante l’ottimo Kevin Zeroli da poter utilizzare a partita in corso. Piace da tempo Assan Ouédraogo dello Schalke 04, ma il promettentissimo classe 2006 potrebbe arrivare la prossima estate. Per l'immediato, occhio al nome di Samuele Ricci, classe 2001, regista del Torino. Al Diavolo piace dai tempi di Empoli e potrebbe essere lui a sopperire al vuoto numerico in mediana.