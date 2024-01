Antonio Conte, questa foto diventa virale: cosa c'è dietro

09 gennaio 2024 a

La larga vittoria del Torino sul Napoli ha mandato ancora più in crisi la squadra di Walter Mazzarri e ha lanciato dopo il k.o. di Firenze il Torino di Ivan Juric, ora decimo in classica. Sugli spalti, erano presenti due ex allenatori storici.



In primis Antonio Conte, poi il vecchio allenatore granata e della Nazionale, Gian Piero Ventura. Molti fan partenopei, vedendo le immagini del tecnico ex Juve in panchina, hanno sognato in grande. Ma Conte era all’Olimpico per godersi la partita e rilassarsi, dato che vive proprio a Torino. Dunque nessun possibile colpo di mercato, nonostante il colpo in extremis tentato da De Laurentiis per portarlo in panchina.

Già domenica sera dopo il tracollo di Torino, rivela Sportmediaset, De Laurentiis ha riallacciato i contatti con l'ex ct, disposto ad accettare qualsiasi condizione da lui posta: a partire da un pesante contratto triennale da 8 milioni di euro di stipendio, carta bianca sul mercato (compresa questa sessione invernale), l'arrivo di un nuovo direttore sportivo (che il Mattino indica in Gianluca Petrachi) fino a terminare con l'ingaggio dell'immancabile uomo di fiducia, Gabriele Oriali. E in più un’altra clausola: se da qui a giugno il rapporto non fosse decollato, non ci sarebbe stata alcuna clausola da superare per un eventuale divorzio dopo soli sei mesi. Ma Conte ha declinato ancora, per la terza volta di fila dopo i due tentativi di De Laurentiis alla fine dello scorso anno. Il tecnico vuole godersi la famiglia e accettare la miglior proposta solo in vista della prossima stagione.