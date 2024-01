Berrettini, il ritorno che spiazza tutti: "Sfida a Jannik Sinner"

09 gennaio 2024 a

Un rientro a sorpresa e la possibile sfida a Jannik Sinner, amico e rivale. Matteo Berrettini spiazza tutti e fa felici gli appassionati di tennis italiani. Il 2024 del tennista romano classe 1996 inizierà al Kooyong Classic.

Sono gli stessi organizzatori dell'esibizione in programma dal 10 al 12 gennaio ad annunciarlo sui propri canali social. Il torneo, che ha cambiato format molte volte, non ha un vero e proprio tabellone. Diventano così due gli italiani in campo nell'impianto che ha ospitato l'Australian Open nel 1987. Tra gli invitati c'è anche Sinner che giocherà il primo match della prima giornata, stanotte all'una ora italiana, contro l'australiano Marc Polmans.

Qualche giorno fa, ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1, l'ex tennista azzurro Paolo Lorenzi oggi apprezzato commentatore sportivo, dando i voti alla racchetta azzurra ("E' stata una stagione da 9 in pagella per il tennis italiano, sarà da 10 l'anno prossimo se dovesse arrivare quello che tutti ci aspettiamo dopo la vittoria della Coppa Davis: un torneo del Grande Slam") aveva parlato proprio di Berrettini: "Anche quest'anno il problema di Matteo sono stati gli infortuni, non il gioco. Peccato non possa iniziare il suo 2024 dall'Australia, speriamo si possa riprendere. Il suo obiettivo è molto diverso da quello di Sinner: sarà quello di raggiungere una buona condizione fisica per più settimane possibili".

Dopo gli exploit a Wimbledon, Berrettini è infatti entrato in un tunnel di guai fisici che l'hanno fatto precipitare nel ranking Atp dalla posizione numero 6 raggiunta il 31 gennaio del 2022 alla attuale 125, lontanissimo dalla top 10 suo obiettivo dichiarato.