Matteo Berrettini, "la notizia era nell'aria": l'ultimo atto di un atto terrificante

Il 2023 è stato un anno terrificante per Matteo Berrettini fino in fondo. Come se non bastassero gli infortuni che gli hanno distrutto la stagione, il tennista romano ha dovuto rinunciare alle qualificazioni del torneo Atp 250 di Brisbane a causa di un problema al piede. La notizia era nell’aria da giorni, ma l’ultima speranza di vederlo all’opera in Australia è crollata nel pomeriggio di ieri.

Berrettini è quindi destinato a scendere ulteriormente dalla 92esima posizione attuale: il prossimo anno si prospetta ancora più duro, con Matteo che deve ricostruire la sua carriera praticamente da zero. Se decidesse 100 di tornare direttamente per gli Australian Open, lo farebbe partendo fuori dalla top.

Matteo Berrettini, l'anno zero: la scelta che può decidere la sua carriera

Nel frattempo Jannik Sinner si è preso qualche giorno di riposo. L’ultimo allenamento è stato insieme a Carlos Alcaraz, dopodiché l’altoatesino si è goduto il Natale lontano e pure una bella giornata sulla neve. «Questo mi mancava ma ora è tempo di tornare in campo», ha scritto a corredo di un video in cui scia. Sinner riprenderà ad allenarsi per gli Australian Open, che partiranno il 14 gennaio. Prima però disputerà un torneo esibizione a Kooyong, dal 10 al 12 gennaio.