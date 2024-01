Lazio-Roma, "Orsato si prende un caffè": lo sconcerto dei tifosi durante il primo tempo

10 gennaio 2024 a

Tensione alle stelle. Tutto nella norma, quando si gioca il derby tra Lazio e Roma. Siamo allo stadio Olimpico, dove oggi - mercoledì 10 gennaio - alle 18 è iniziato il derby di Coppa Italia. La partita è stata preceduta da alcune scene vergognose: caos sugli spalti, con lancio di petardi, oggetti di ogni tipo e fumogeni tra tifosi. Ultras di Lazio e Roma hanno anche rischiato di venire a contatto: per lunghi secondi si è temuto il peggio, uno scontro diretto tra tifoserie che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

La situazione è rientrata a ridosso del calcio d'inizio. Dunque, la partita. Come detto, tensione davvero alle stelle. Una tensione che con discreta evidenza si è fatta sentire anche sui 22 giocatori in campo. Perché? Semplice, perché il primo tempo del derby capitolino di Coppa Italia è stato... inguardabile. Alla fine dei primi 45 minuti, tre tiri a testa, di cui soltanto uno nello specchio, centrato dalla Lazio. Insomma, uno spettacolo tutt'altro che imperdibile.

Non a caso, sui social e su X in particolare, dove l'hashtag #LazioRoma era volato subito al primo posto in tendenza, i tifosi e gli appassionati di calcio si sfogavano per la pochezza del confronto tecnico. "Pensavo ad una partita di calcio. Invece lotta greco romanista", commentava un laziale. "Orsato (l'abritro, ndr) tra un po' metterà il fischietto nel taschino e si ordinerà un caffè da bersi a centrocampo. Derby della siesta", faceva eco Luca. Poi un giallorosso contro Romelu Lukaku, evanescente: "Se una partita così l'avessero giocata Belotti o Abraham li avremmo massacrati. 38 minuti inguardabili di Lukaku. Osceno", sentenziava. "Partita molto bloccata... dà proprio la sensazione che chi perderà non passerà delle belle settimane a venire...", aggiungeva un altro. "Che partitaccia. Almeno si menassero un po'", concludeva caustico un ultimo tifoso, deluso come tutti gli altri.