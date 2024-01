Charles De Ketelaere, brutale vendetta contro il Milan: "Si può dire, ma..."

11 gennaio 2024 a

Bocciato al Milan, rinato all’Atalanta. Charles De Ketelaere sta piano piano riacquisendo quella fiducia di cui aveva bisogno dopo l’annata no al Milan. Dopo l’assist a Lookman nella sfida di campionato contro i rossoneri (vinta 3-2), il belga ha giocato bene anche mercoledì sera a San Siro, mostrando sicurezza, capacità di inserimento e una certa semplicità nella giocata. Tranquillo, ma sicuro dei suoi mezzi sulla fascia sinistra. Come anche quando parlava ai microfoni di Mediaset al temine della partita vinta dalla Dea per 2-1, che la lancia in semifinale contro la Fiorentina. “Se era una rivincita personale quella di stasera (ieri sera, ndr)? — il commento del giocatore — ? Si può parlare, ma non sono quel tipo di persona".

De Ketelaere: “Critiche al Milan mi hanno ferito, con l’Atalanta siamo cresciuti”

"Siamo venuti e abbiamo fatto una grande vittoria — ha spiegato ancora De Ketelaere —. Che effetto mi fa vincere qui da ex di turno? Ha un significato particolare vincere qui ma è stato un lavoro di squadra e anche dopo la loro rete abbia segnato reagendo subito. Rivincita personale? Si può dire ma non sono quel tipo di persona che ha queste sensazioni e penso solo a vincere”.

Al Milan il suo rendimento era stato fortemente criticato, ma il successo dell'Atalanta a San Siro non lo considera come una sorta di riscatto nei confronti del Milan. "Se le critiche mi hanno fatto male? Sì — dice ancora — ma abbiamo vinto e sono anche cresciuto quest’anno”. Ribadendo così come ora conti davvero solo la sua crescita personale e quella dell’Atalanta, che intanto non tra le polemiche — il rigore di Miranchuk e il presunto fallo di mano di Holm all’ultima azione richiesto dal Milan — ha strappato il pass per le semifinali ed è volata in semifinale.