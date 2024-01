Milan, salta Pioli? "Cardinale a San Siro", gira una voce pesantissima

12 gennaio 2024 a

Nel prossimo match di San Siro contro la Roma, domenica sera, ci sarà anche il presidente del Milan, Gerry Cardinale, atteso dagli Usa. Per assistere a un Milan che sembrava uscito dal momento di difficoltà e in rinascita, dopo aver conquistato 16 punti su 18 disponibili prima della gara di Coppa Italia.

Ma contro l’Atalanta ne è uscito un brutto k.o. e l’eliminazione dal torneo, come avvenuto a fine novembre in Champions League (e dal Mondiale per Club). I vecchi dubbi riemergono, ma Cardinale vorrà esserci per dare un segno di vicinanza. E per valutare anche la prestazione della squadra di Stefano Pioli, che fuori a metà gennaio da quasi tutti gli obiettivi non c’era mai finito.

Ora avanti con Pioli, e Conte…

Finora, da parte del management del club rossonero, non è mai stata presa in considerazione l'ipotesi di un cambio in panchina. Poi in primavera se ne riparlerà, anche se la sensazione forte è quella della fine di un ciclo. La sfida contro Mourinho, con cui Pioli in questi anni ha vinto spesso, è un’occasione perfetta per rigenerare il morale, ma i giudizi sul tecnico e le decisioni sul suo futuro dipenderanno da altro: dai risultati di stagione e dal feeling con la squadra.

Nonostante l'ombra di Antonio Conte sia sempre più ingombrante (come ribadito oggi dalla Gazzetta dello Sport), al momento si va avanti con l’allenatore parmigiano che due anni fa portò lo scudetto sull’Inter. A Pioli ora va il compito di salvaguardare un posto tra le prime quattro in campionato e provare ad arrivare in fondo all’Europa League, poi in primavera arriverà la decisione definitiva sul suo futuro.