Serie A, pareggio per Fiorentina-Udinese: il 2 a 2 consolida il quarto posto per i viola

14 gennaio 2024 a

a

a

Finisce 2-2 il match Fiorentina-Udinese, match valido per la 20esima giornata del campionato di Serie A. Al 'Franchi' vanno avanti i friulani con un gol di Lovric al 10'. Nella ripresa pareggio dei padroni di casa con un colpo di testa di Beltran al 55'. L'Udinese però è viva e si riporta in testa con un gol di Thauvin al 73'. Il gol del definitivo 2-2 porta la firma di Nzola che all'87' trasforma un calcio di rigore concesso dall'arbitro Pairetto dopo una revisione al Var. Bonaventura sfiora il gol del 3-2 in pieno recupero colpendo un palo. Con questo punto la Fiorentina consolida il 4/o posto e si porta a quota 34, l'Udinese fa un piccolo passo e raggiunge il Cagliari a quota 18.