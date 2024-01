Berrettini, il sospetto di Camporese: "C'è una cosa che non capisco"

15 gennaio 2024 a

Le noie muscolari per Matteo Berrettini continuano e sembrano non finire mai. Il romano si è infatti ritirato sia per il match del Kooyong Classic contro Dominic Thiem, sia nel primo turno degli Australian Open contro il greco Stefanos Tsitsipas. La motivazione, si legge sui social, è dovuta “a un infortunio al piede destro”. Al suo posto scenderà in campo il belga Zizou Bergs. Il numero 18 al mondo nel 2001, Omar Camporese, ha intanto parlato della sua situazione: “Appena ho letto del suo ritiro ho chiuso i social perché purtroppo la mia carriera si chiuse un po’ allo stesso modo — le sue parole — Quando un giocatore sta male non mente, non è prevenzione. Il problema è come mai duri così tanto questa sua inattività”.

Camporese: “Strano che Berrettini provi a rientrare e si ritiri”

Nel 2023 infatti, “credo abbia giocato una decina di tornei, e bisogna capire cosa non va, perché quando si sta male si ricomincia solo se si torna a posto — aggiunge Camporese — Invece lui prova a rientrare per poi ritirarsi, ed è strano”.

Berrettini “ha anche un fisico molto cristallino — sottolinea — Forte negli arti superiori. Quando tre anni fa lo vidi giocare dal vivo a Torino, alle Atp Finals, mi stupì il modo in cui colpiva la palla: rigido, esprimendo forza bruta, non elastica, esponendo il suo corpo a sollecitazioni pesanti”. Ora il romano potrebbe far ricorso al ranking protetto per iscriversi ai prossimi tornei, visti i sei mesi trascorsi dalla sua ultima partita contro Adrian Mannarino, il 31 agosto 2023 agli US Open. L’obiettivo ora potrebbero essere.