Roma, il fedelissimo di De Rossi fatto fuori subito: la foto che gli costa il posto

Il colpo di scena è arrivato martedì mattina con un comunicato della Roma: José Mourinho non è più l’allenatore del club giallorosso. Lascia il posto a Daniele De Rossi, che torna così in panchina dopo l’esperienza alla Spal.

Nello staff dell’ex capitano giallorosso, però, non ci sarà Giampiero Pinzi, ex centrocampista di Serie A e nome “odiato” dai tifosi della Roma per la sua fede laziale. L'oggi 43enne assistente tecnico — nel 2022 vice allenatore sotto Cioffi con il Verona — ha infatti legato il suo trascorso da calciatore soprattutto con la maglia dell’Udinese, dove ha giocato per ben sette stagioni. Oggi però si gode la sua Lazio, andando in curva a festeggiare i gol di Ciro Immobile e compagni.

Proprio Pinzi, infatti, ha sempre manifestato con atteggiamenti e parole il suo amore viscerale per i biancocelesti, con cui ha giocato e ha vinto. Come in occasione dello scudetto 2000, pur non scendendo mai in campo, che festeggiò in mezzo alla folla di tifosi: "Quando abbiamo vinto lo scudetto, anzi quando hanno vinto lo scudetto, ero a festeggiare con i tifosi — ricordò una volta durante un’intervista — non ero salito sul pullman, non ho fatto la festa con i compagni, mi sentivo ancora un ultras".

Nonostante tutto, non ha avuto problemi a stringere un’amicizia con De Rossi, che lo avrebbe voluto nel suo staff ma ha deciso di non portarlo per non creare problemi sin da subito con la tifoseria giallorossa. Ci sarà invece un altro elemento da tempo nello staff: Gullermo Giacomazzi, ex centrocampista Lecce, che già ha seguito l’ex capitano della Roma a Ferrara, durante l’esperienza alla Spal.