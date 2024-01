Gianmarco Tamberi, lo sfogo del padre: "Tuo figlio ti mette in mezzo alla strada come una pezza da piedi"

18 gennaio 2024 a

Una dolorosa, e clamorosa, faida in famiglia Tamberi. Già, il padre ed ex allenatore Marco contro Gianmarco Tamberi. Dopo la rottura, dopo la scelta dell'astista di non farsi allenare da papà, Marco ha sofferto in silenzio, senza dire nulla. Fino a quando non ce l'ha più fatta, per mettere nero su bianco i suoi pensieri su Facebook. Un post duro, toccante, pubblicato e subito cancellato. Giusto pochi minuti, cinque per la precisione, ma ovviamente non è passato inosservato.

Questo quanto scritto da Tamberi senior sul social: "Tuo figlio dopo che ti sei giocato tutto, ma proprio tutto per lui, ti mette in mezzo a una strada da un giorno all'altro come una pezza da piedi". Bum. Ma non è tutto: "Ti devi operare al cuore (na robetta), prima di Natale ti dicono che potresti avere un tumore alla tiroide (era uno scherzo, pfuiii), tra poco la tua azienda per cui hai speso tante energie per 30 anni fallisce. Ma io ho Stefy - prosegue Marco Tamberi - e almeno un obiettivo molto importante, gente che non mi sarei mai aspettato mi dimostra ogni giorno di stimarmi e volermi bene. Cosa vuoi di più dalla vita? NEVER GIVE UP (mai arrendersi, ndr) per me è davvero troppo facile (però voglio rincominciare a dormire bene, mi piaceva troppo, ca***!!)", si conclude l'amarissimo sfogo.

Insomma, un periodo drammatico. Ma a far rumore, più di tutto il resto, è il passaggio sul figlio, allenato fino alle Olimpiadi di Tokyo, fino alla medaglia d'oro. Una rincorsa ossessionante che ha lacerato il rapporto. Da quando Gianmarco Tamberi ha "scaricato" il padre, i due non si sono più parlati. L'atleta non ha mai dato la sua versione dei fatti, proprio come papà, almeno fino a quel cedimento, fino a quel post pubblicato e subito scomparso.

Quello che si sa è che gli ultimi mesi di rincorsa all'oro di Tokyo sono stati estenuanti: discussioni infinite, spesso vere e proprie liti nel palazzetto di Ancona dove si allenava Gianmarco. Poi la rottura, Gianmarco ha cambiato tutto e ha vinto anche l'oro mondiale a Budapest, dove ha battuto il rivale di sempre Barshim, con cui ha condiviso l'oro olimpico, parimerito. Ora, le parole di papà. Destinate a fare molto, molto rumore...