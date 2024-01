Milan, Costacurta svela il grande colpo: "Di giocatori così ce ne sono pochi"

19 gennaio 2024 a

“Alessandro Buongiorno al Milan? Sarebbe il colpo di gennaio, significa che ha voglia e che è ambizioso. Anche Luciano Spalletti ne è innamorato, sarebbe un colpo straordinario per il Milan o per chi lo prenderà. Difensori così forti in giro ce ne sono pochi”. Sono le parole di Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e oggi opinionista su Sky Sport, che ha parlato della trattativa tra rossoneri e Torino per provare a portare il difensore granata e della Nazionale in quel di Milano. Urbano Cairo, però, sarà un osso duro da convincere e chiede non meno di 35 milioni di euro per far partire una trattativa. L’intenzione è quella di anticipare la concorrenza prevista per l’estate, anche se la società rossonera non ha ancora stanziato un budget preciso in merito.

Tuttosport: “Buongiorno resta al Toro, Cairo non lo cede”

Secondo Tuttosport, però, il difensore sembra destinato a rimanere a Torino fino alla fine della stagione, evitando l’ipotesi di un addio in questo mercato invernale con direzione Milano. Proprio il difensore lo avrebbe infatti confidato al suo agente, Giuseppe Riso, per giocarsi le sue chance in ottica Euro 2024 con l'Italia e soltanto dopo per pensare al suo futuro.

Il Diavolo continua a pressare il Toro, con un'offerta da 15 milioni più il cartellino di Lorenzo Colombo: circa 30 milioni, cifra ancora lontana dalla valutazione attuale di Buongiorno e soprattutto cifra che non convince il numero uno granata. Cairo ha infatti ribadito che Buongiorno "non è in vendita, per noi è e sarà sempre importantissimo" e anche l’allenatore Juric confida di poter mantenere questa stabilità tattica fino a giugno, per potersi giocare la qualificazione a una coppa europea.