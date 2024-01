Kyle Walker rovinato dall'amante: la doppia vita della star del Manchester City

Gabriele Galluccio 20 gennaio 2024 a

Il comandante Trivellone potrebbe aver trovato un degno rivale in Kyle Walker, travolto da uno scandalo per avere una doppia vita segreta. Oltre ai tre figli con la moglie (che è in attesa del quarto), ne ha due con l’amante, l’ultimo è una bambina nata appena sei mesi fa e non riconosciuta in pubblico, almeno finora. A far crollare il castello di bugie è stata proprio l’amante, che dopo Natale si è messa in contatto con la moglie e ha spifferato tutto, con tanto di prova del Dna e di documenti di nascita della figlia.

Una storia meno “nobile” di quella di Vittorio De Sica, che era riuscito ad avere con successo due famiglie in contemporanea: una con la prima moglie Giuditta Rissone e l’altra con la seconda Maria Mercader. Ironia della sorte il figlio Christian nel 2001 ha interpretato in Merry Christmas la parte di Fabio Trivellone, il pilota d’aereo che aveva due famiglie che per una serie di eventi si incontravano ad Amsterdam, con tanto di colpo di scena finale che comprendeva una terza compagna e altri due figli. Walker non è arrivato ai livelli dei doppi pranzi nelle feste, anche perché le passa quasi sempre fuori a giocare con il Manchester City, ma da come viene dipinto in questi giorni dai tabloid inglesi sembra rappresentare a pieno lo stereotipo del calciatore che fatica a tenerselo nei pantaloni.

QUANTE SCAPPATELLE

La donna al centro di tutto il meccanismo è Annie Kilner, fidanzatina d’infanzia mollata e ripresa più volte, fino a quando non è diventata sua moglie nel 2021. È lei la donna di riferimento, il porto sicuro dal quale tornare dopo scappatelle più o meno occasionali. Prima del matrimonio, in uno dei periodi in cui erano separati, Walker ne ha approfittato per intraprendere una breve storia con la modella Lauryn Goodman, dalla quale ha avuto un figlio, Kairo. Dopo aver sposato Annie, il terzino inglese non è riuscito a resistere ali la tentazione di riallacciare rapporti con Lauryn, iniziando una storia clandestina che sei mesi fa ha portato alla nascita di una seconda figlia.

Stanca di essere uno “sporco segreto” insieme alla neonata, la modella ha iniziato a fare sempre più pressione su Walker, che però voleva mantenere segreta la doppia vita. Tra l’altro trovava anche il tempo per andare a letto con altre donne, o almeno è quello che sostiene adesso l’amante, che avrebbe ricevuto diversi messaggi riguardo alle scappatelle del terzino. Può sembrare curioso che tali segnalazioni siano arrivate a lei e non alla moglie, ma a quanto pare nell’ambiente calcistico molti erano a conoscenza degli affari privati di Walker. Prima ancora che la storia diventasse di dominio pubblico, il terzino è stato cacciato di casa con tanto di richiesta di divorzio. E come ha reagito? Secondo i tabloid lavorando silenziosamente ai fianchi della moglie per farsi perdonare, tanto che è andato ad abitare vicino alla villa di famiglia nel Cheshire. Adesso però il “povero” Walker ha perso sia la moglie che l’amante, ma ha un sesto figlio in arrivo. Sempre se, come il comandante Trivellone, non ne ha altri segreti sparsi per il mondo...