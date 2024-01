Vladimir Luxuria, la confessione: "Chi è stata l'unica donna della mia vita"

13 gennaio 2024 a

a

a

Sincera e disinvolta, Vladimir Luxuria a 58 anni suonati, ha voluto svelare alcuni particolari della sua vita sentimentale e del suo rapporto con il sesso. L'attivista ed ex parlamentare di Rifondazione comunista, in una lunga intervista rilasciata a Elvira Serra per il Corriere, racconta la sua prima esperienza sessuale, a 11 anni con un pedofilo di oltre sessant'anni: "Non ci fu un rapporto completo, dopo ebbi voglia di rivederlo: ha presente la sindrome di Stoccolma? Continuammo. Poi lui, forse intuendo il pericolo, non si presentò a un appuntamento e finì. Ci rimasi male", dice a Elvira Serra aggiungendo però che il primo amore gay fu a sedici anni per un ferroviere di Foggia.

Dopodiché, rivela Luxuria, si è anche innamorata di un politico di destra: "Fosse stato per lui", ricorda l'attivista lgbtq, "staremmo ancora insieme e ogni tanto mi lancia l’amo, ma io non voglio più fare l’amante: lui era sposato. Ed era incauto: una volta venne a casa al Pigneto con l’auto blu e la scorta. I ragazzi fuori con le birre nascosero subito le canne. Però ne ho un ricordo bellissimo: era galante, passionale, disponibile".

"I furbi lo fanno spesso". Luxuria, le parole gravissime sulla Ferilli: finisce male

Una rivelazione importante quella di Vladimir Luxuria che fa il paio con un'altra: "Nella mia vita ho amato solo una donna, Sara Slowley", dice al Corriere l'ex parlamentare spiegando che "era una relazione romantica, non abbiamo mai avuto un rapporto completo. Mi piaceva accarezzarla, baciarla, dormire abbracciati". Lei e Sara, che era inglese, si conobbero in discoteca a Vasto: "Mi si avvicinò e chiese se mi poteva offrire da bere. All’epoca ero un 17enne effeminato, esile, coi capelli lunghi. Mi raccontò di essere arrivata in Italia con le amiche in autostop: la sua indipendenza mi colpì". Ma la colpì anche la sua bellezza "molto femminile, seno abbondante, bionda, occhi azzurri, un carattere maschile”. La loro storia durò tantissimi anni, rivela Luxuria tanto che "mia madre pensò che non fossi gay". "Purtroppo è mancata per un tumore", racconta l'attivista, "quando l’ho saputo ho pianto per giorni. Il figlio mi ha invitata al matrimonio. Sara mi ha insegnato la libertà, l’amore per la musica, per l’arte".

Storace e Luxuria, vietato andare in onda: Rai valanga di insulti da sinistra

L'ultima rivelazione di Luxuria, che è felicemente fidanzata con il 37enne Danilo Zanvit Stecher ("siamo una coppia aperta non praticante, nel senso che ci piace pensare che potremmo avere altre storie, ma non le abbiamo") riguarda la sua transizione da un sesso all'altro che non ha mai completato. "No", spiega Luxuria a Elvira Serra, "perché nei miei rapporti sessuali voglio anche l’appagamento, e dato che mi piace raggiungere l’orgasmo, non voglio privarmene".